Villaggio dei Ragazzi: Croce Rossa e Federfarma insieme nella lotta al COVID 19

Condividi

Ieri, presso la sala Chollet della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”, il Comitato di Maddaloni della Croce Rossa Italiana, presieduto da Marco De Simone, ha tenuto per 250 farmacisti della provincia di Caserta un Corso formativo sull’inoculazione dei vaccini anti SARS-CoV-2/Covid-19. Il corso pratico, organizzato su richiesta di Federfarma della provincia di Caserta, va a completare quello teorico promosso “a distanza” dall’Istituto Superiore di Sanità. Presenti, per l’occasione, Felicio De Luca, Commissario Straordinario del Villaggio dei Ragazzi, Umberto D’Alia, Presidente Federfarma Caserta, e Vincenzo Buonocore, Presidente Ordine dei Farmacisti di Caserta. “Anche in questa circostanza, la Fondazione Villaggio dei Ragazzi – ha dichiarato il Commissario De Luca – ha dimostrato ancora una volta la propria attenzione nei confronti del territorio di riferimento. L’obiettivo di sempre è rafforzare la catena di solidarietà nei confronti dei soggetti più vulnerabili, ai quali la Fondazione è da sempre particolarmente attenta. Le vaccinazioni da parte dei farmacisti della popolazione rappresentano senza dubbio un ulteriore importante strumento per superare l’emergenza sanitaria“.

loading...