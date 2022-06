Villaggio dei Ragazzi: Campo Estivo (III° edizione) al nastro di partenza

Condividi

E’ tutto pronto al Villaggio dei Ragazzi per la terza edizione del Campo estivo Dopo lo stop del 2020 e l’edizione del 2021 “imbrigliata” dalle limitazioni imposte dalla pandemia, dal 20 giugno p. v. si riparte per sei settimane di gioco ed apprendimento (fino al 31 luglio), dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00.

Il Campus, che rappresenta ormai un “servizio” essenziale per le innumerevoli famiglie che anche durante il periodo estivo hanno la necessità di conciliare lavoro e cura dei figli, è stato ideato come progetto educativo-formativo capace di condurre i ragazzi all’apprendimento attraverso una vasta gamma di esperienze ludico-ricreative come lo sport (basket, calcio, pallavolo, nuoto, scherma, judo, giochi d’acqua), che i ragazzi praticheranno quotidianamente sotto la guida di istruttori esperti. Ad oggi il report delle iscrizioni registra un incremento importante rispetto alle due seppur lusinghiere precedenti edizioni. “L’aver conquistato la fiducia delle famiglie, il passaparola dei genitori coinvolti nelle due precedenti edizioni, il coinvolgimento di una squadra di educatori e collaboratori professionali che seguono i bambini e i ragazzi con impegno e passione ha certamente determinato questo aumento di iscrizioni” ha commentato Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Ente maddalonese. Il campo estivo, destinato a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 3 e i 14 anni, si svolgerà all’interno della struttura della Fondazione e nel pieno rispetto della normativa anti Covid -19 e, al fine di un’armoniosa e proficua organizzazione delle attività previste, non può che accettare un predeterminato numero di iscritti. Gli interessati potranno ricevere tutte le informazioni telefonando ai numeri 0823/207335 – 0823/207301 oppure recandosi in Fondazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, entro il 18 giugno p.v.