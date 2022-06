Vigili aggrediti, Nappi e Borrelli (Lega): misura più che colma, istituire task-force comunale per Piazza Garibaldi

Condividi

“Il recupero della sicurezza e della legalità nei nostri territori è da sempre una battaglia prioritaria di Matteo Salvini e della Lega. Dopo aver denunciato l’ultimo indegno episodio dell’aggressione ai vigili urbani da parte di un centinaio di immigrati in Piazza Garibaldi, ennesimo atto di una incessante opera di denuncia e sollecitazione che i nostri rappresentanti comunali e municipali portano avanti, abbiamo presentato una interrogazione consiliare per chiedere al sindaco di Napoli l’istituzione di una task-force. La misura è più che colma. Da anni chiediamo un’azione efficace e mirata per il recupero di una zona, quella della Stazione centrale, che versa in condizioni drammatiche ed è tenuta sotto scacco da gruppi di extracomunitari, per la quasi totalità clandestini e criminali, la cui presenza è il frutto stratificato dell’indifferenza delle sinistre che governano da decenni Napoli”. Lo affermano il consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega, Severino Nappi, e la consigliere comunale di Napoli della Lega, Rosaria Borrelli.