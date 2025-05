Vigilanza Rai, ottava fumata nera su presidente. Battute tra commissari: “Serve un Conclave”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Ancora una fumata nera stamane in Commissione di Vigilanza Rai, dove la seduta convocata per votare sul presidente del Cda non ha raggiunto il numero legale. La maggioranza ha infatti, come previsto, disertato in massa. A quanto apprende l'Adnkronos, erano presenti solo le opposizioni, in particolare Annamaria Furlan (Pd), Stefano Graziano (Pd), Maria Elena Boschi di Italia Viva e Maurizio Lupi (Noi Moderati). Tra i commissari scambio di battute: "Serve un conclave".

Si tratta dell'ottava seduta andata a vuoto sul parere vincolante che la Vigilanza deve esprimere sul presidente Rai indicato, ovvero Simona Agnes. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.