Dialogherà con il pubblico: Giuseppe Borrelli, Procuratore della repubblica di Reggio Calabria (già procuratore di Salerno)

In apertura della sua XIII edizione, l’associazione culturale di Vietri sul Mare “La Congrega Letteraria” invita al dibattito “ARCANA IMPERII: segreto e libertà di parola nella vita collettiva”. Un momento di confronto civico, politico e giurisprudenziale diretto da tre voci autorevoli.

A questo primo appuntamento del programma di quest’anno, dialogheranno con il pubblico: Giuseppe Borrelli, Procuratore della repubblica di Reggio Calabria (già procuratore di Salerno) con intervento a tema: “Usi e abusi del segreto istruttorio”; Francesco Schiaffo, docente di Criminologia e di Diritto penale all’Università degli studi di Salerno con intervento a tema: “Libera manifestazione del pensiero e reati di opinione”; e Roberto Miraglia, docente di Filosofia e Teoria dei linguaggi all’Università di Milano-Bicocca cui spetterà introdurre i temi e trarre le conclusioni finali; dopodiché la parola verrà lasciata agli interventi dal pubblico.

L’evento, con i saluti istituzionali del sindaco dott. Giovanni de Simone e dell’assessore alla cultura avv. Daniele Benincasa, si avvarrà della moderazione del giornalista Aniello Palumbo.

L’appuntamento è per domenica 18 gennaio, ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Comune, c.so Umberto I n.83, Vietri sul Mare (SA), con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’evento è pensato e organizzato in stretta collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare e la Pro Loco di Vietri sul Mare.

Almeno a partire dalla battaglia contro la monarchia assoluta, la riflessione sulla politica ha sempre enfatizzato l’importanza della libertà di opinione e della libera circolazione delle informazioni attraverso la stampa. Coerentemente, censura e segreti di stato sono sempre stati visti come la madre della corruzione, del nepotismo e degli abusi amministrativi nella migliore delle ipotesi, e dell’arbitrio e della tirannia nella peggiore dei casi.

L’incontro vuole considerare queste tematiche dal punto di vista opposto, ossia prendere atto che un esercizio del potere totalmente trasparente è impossibile, ma che eventuali restrizioni alla circolazione delle informazioni sono al più un male necessario e vanno adottate solo e nella strettissima misura in cui non vi è alternativa.

