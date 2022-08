Vietri sul Mare. Domenica 21 agosto il premio Arte in movimento. Madrina dell’evento Vladimir Luxuria

Condividi

Continua il calendario di appuntamenti a Vietri sul Mare, organizzati nell’ambito del programma di Vietri Cultura, con la direzione artistica del Maestro Luigi Avallone. Domenica 21 agosto alle ore 21, nella Villa comunale, si terrà il Premio Arte in Movimento, giunto all’VIII edizione, organizzato e promosso dalle associazioni Saranno Vietresi e Asd Balance, con il patrocinio e il supporto del comune costiero. Veri motori della manifestazione gli instancabili Guido Mastroianni, Alessia Scermino, Ciro e Alfredo Marraffa, e Serena D’Amore che puntano a celebrare l’arte e la cultura campane, con un premio che celebra non solo il teatro, la musica, la danza, il cinema, la televisione e la letteratura ma che tiene conto anche delle nuove forme di comunicazione – dai social network ai blog – e le diverse contaminazioni artistiche. Madrina dell’evento è l’attrice, conduttrice e attivista Vladimir Luxuria, reduce dal successo dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. “Una scelta non casuale quella di avere Vladimir Luxuria come madrina dell’evento: lei è di origini pugliesi e ci faceva piacere avere con noi un personaggio del sud Italia così eclettico e forte anche per lanciare un messaggio di apertura verso il prossimo”, spiega Mastroianni. Sul palco si alterneranno il duo Enzo e Sal, provenienti dalla nota trasmissione TV “Made in Sud”, con momenti di esilarante comicità; Gabriele Esposito fenomeno mediatico del momento grazie alla sua popolarità su Tik Tok con le sue esibizioni musicali; la performer Myriam Somma, protagonista dei musical “Amalfi”, “La Divina Commedia” e “Murder Ballad”; la coreografa e ballerina Fortuna Capasso, figura di spicco del panorama artistico salernitano e il regista Giuseppe Alessio Nuzzo nonché direttore artistico del Social World Film Festival. Nel corso della serata, presentata da Guido Mastroianni e Marco Abate, interverranno anche Elio Belmare, reduce dal successo del tormentone “Più in Alto dell’Elio”; il Project Trio, band dedita alla musica epic; il duo comico Enzo&Mario e il giovane cantautore 2UE. Conferiranno i premi Barbara Landi (giornalista de “Il Mattino”), Jacopo Gubitosi (General Manager Giffoni Experience), Pina Testa (già Prima Ballerina del San Carlo), Cinzia Forcellino (assessore del Comune di Cetara) Marco Rispoli e Valeria Trezza, volti di RTC Quarta Rete e Radio Play Tag, Media Partner, insieme a WIsual, dell’evento. Ingresso libero e gratuito.