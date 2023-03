Vietati i biglietti Napoli-Eintracht ai residenti a Francoforte, più controlli contro la malamovida

Controlli delle Forze di polizia rafforzati nel week end, in particolare dalla fine di via Caracciolo alla zona degli chalet – dove la sosta “selvaggia” crea problemi di viabilità nelle ore serali e dove, da ultimo, nella notte tra sabato e domenica c’è stato un ferimento -, con servizi mirati per la zona di Mergellina nella sera e nelle ore notturne. Lo ha deciso domenica scorsa il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cposp) della prefettura di Napoli, riunito e presieduto dal prefetto Claudio Palomba per affrontare i temi prioritari di ordine pubblico, dagli episodi di criminalità alla sicurezza dentro e fuori gli stadi.

Sotto quest’ultimo aspetto, il prefetto ha adottato il giorno stesso un nuovo provvedimento che vieta la vendita dei biglietti per la partita di Champions league Napoli-Eintracht Francoforte – in programma mercoledì 15 marzo allo stadio Maradona di Napoli – ai soli residenti a Francoforte. La misura, che è in linea con la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 6 marzo scorso, punta a prevenire eventuali problemi di ordine pubblico, a tutela dei cittadini, della città e degli stessi tifosi, dopo gli scontri che si sono verificati, non solo all’interno dello stadio tedesco, in occasione della partita del girone di andata, il 21 febbraio.

Tra i temi esaminati dal comitato anche quello della malamovida, che spesso coinvolge giovanissimi, come il dodicenne aggredito in zona piazza Municipio. A fronte del grande sforzo messo in campo sul fronte del presidio del territorio, con il rafforzamento delle operazioni ad alto impatto nelle zone della movida e nella stazione centrale e aree limitrofe, e con l’implementazione della videosorveglianza, la prefettura sta portando avanti una serie di progetti in collaborazione con la diocesi, la procura minorile, l’ufficio scolastico regionale, il comune, la città metropolitana e la regione, nell’ottica di affrontare il problema sul piano educativo, alla radice.