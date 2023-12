Videosorveglianza e percorsi educativi mirati a Sant’Agata dei Goti (BN) contro lo spaccio vicino le scuole

Implementazione ed efficientamento dei sistemi di videosorveglianza nelle aree vicine ai plessi scolastici, realizzazione di percorsi educativi mirati alla prevenzione delle tossicodipendenze, formazione dedicata per gli operatori della Polizia locale sulle dinamiche del consumo di stupefacenti, un fenomeno che muta nel tempo sia rispetto alla tipologia dei fruitori che delle droghe immesse sul mercato per soddisfare una domanda sempre maggiore e più variegata.

Questi i punti principali del progetto, già approvato nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Benevento, per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di droga nei pressi delle scuole di Sant’Agata dei Goti. Per la sua attuazione il prefetto Carlo Torlontano e il sindaco del comune beneventano Salvatore Riccio hanno sottoscritto ieri in prefettura un protocollo d’intesa che disciplina i rispettivi impegni per la realizzazione delle iniziative, finanziate con un contributo di oltre 11mila euro dal ministero dell’Interno nell’ambito dell’operazione “Scuole sicure”.