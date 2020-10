Video | Partenza della 15° tappa del Giro d’Italia alla presenza del Capo della Polizia Franco Gabrielli

Condividi

E’ partita oggi, dalla Base Aerea di Rivolto (UD), la 15 ª tappa del 103° Giro D’Italia che interesserà il territorio delle province di Udine e di Pordenone, per un percorso di 185 Km, con traguardo in località Piancavallo del comune di Aviano (PN).

Poco prima della partenza della gara, in occasione della IX edizione del Premio “Eroi della Sicurezza”, manifestazione organizzata dalla Polizia di Stato e da Autostrade per l’Italia S.p.A., sono stati premiati due poliziotti della Stradale, in servizio presso il Distaccamento Polizia Stradale di Spilimbergo (PN), che si sono particolarmente distinti in occasione di un delicato intervento di servizio.

Ambedue durante l’ordinaria attività di vigilanza stradale apprendevano via radio della presenza di un’autovettura che marciava contromano in Autostrada. Resisi conto della estrema pericolosità della situazione venutasi a creare, facevano rallentare la velocità del traffico alle loro spalle operando come una vera e propria “safety car” e, una volta incrociato il veicolo contromano sulla corsia di sorpasso, riuscivano tempestivamente a bloccarlo. Successivamente, mentre un operatore fermava completamente il traffico per qualche minuto, il capopattuglia tranquillizzava la donna alla guida del veicolo che versava in stato confusionale poiché impaurita per il pericolo corso. Nell’occasione i due operatori davano prova di grande coraggio, notevole sangue freddo ed altissima professionalità.

La premiazione si è svolta alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco GABRIELLI, del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano FEDRIGA, del Prefetto di Udine Angelo CIUNI, del Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Daniela STRADIOTTO, del Questore di Udine Manuela DE BERNARDIN STADOAN, del Dirigente del Servizio Polizia Stradale Paolo Maria POMPONIO, del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Friuli Venezia Giulia Giuseppe MAGGESE, del Direttore di Tronco di Autostrade per l’Italia S.p.A. Donato Dino MASELLI e dei massimi vertici dell’Aereonautica militare che ospita la partenza della tappa.

