Video | Arrestato Giuseppe MASTINI detto Johnny lo zingaro

Gli uomini della Polizia di Stato del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Sassari hanno proceduto all’arresto in flagranza per il reato di favoreggiamento nei confronti di Lorenzo PANEI cl’ 69, proprietario del villino ove è stato tratto in arresto il MASTINI.

La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, ha arrestato in Sardegna Giuseppe Mastini noto come “johnny lo zingaro” evaso dal carcere qualche giorno fa.

L’evaso è stato rintracciato in un casale in una zona rurale della provincia di Sassari.

Alla cattura hanno partecipato gli uomini del servizio centrale operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Sassari.

