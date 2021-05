Vice campione del mondo di pizza sfidando il Covid con la sua Startup

Il Covid-19 ha avuto un impatto drammatico sulla vita delle persone e sfortunatamente anche su specifiche attività merceologiche. Tra le più colpite ci sono state le attività legate al mondo della ristorazione. Le chiusure imposte hanno portato tantissimi ristoranti stellati e non, a poter lavorare solo con l’asporto e il domicilio.

In un momento complesso e difficile come quello dovuto a questa pandemia, c’è chi però ha lavorato per riuscire a reinventarsi con un nuovo format sicuro e al contempo ideale a far degustare alle persone piatti unici e gustosi, come il vice campione del mondo di pizza: Luca Broccatelli con la sua Start Up “Il Gourmet a Casa tua”.

Dalle cucine stellate a una Start Up di successo

Luca Broccatelli inizia la sua carriera a 18 anni lavorando nelle cucine stellate e mettendosi alla prova con gare a livello mondiale nel mondo della pizza, quando incontra uno dei principali esponenti del settore nel 2012.

Grazie al suo impegno e dedizione riesce a diventare vice campione del mondo di pizza. Questo percorso tra uno dei simboli della cucina italiana “la pizza” e le cucine stellate in cui ha lavorato, l’hanno portato a maturare una nuova idea imprenditoriale.

Un’idea che ha portato alla nascita della sua Start Up “Il Gourmet a Casa tua” che si occupa proprio della realizzazione di un percorso degustativo unico e indimenticabile, portato direttamente a casa delle persone.

Una soluzione che non solo gli ha permesso d’incrociare due mondi che spesso si pensa siano distanti, la tradizione popolare a quella gourmet, ma anche di contrastare a un momento difficile come quello della pandemia globale.

Eccellenza culinaria a domicilio: un’esperienza unica

Il percorso gourmet che viene organizzato a domicilio per chi decide di vivere quest’esperienza unica a livello culinario, porta a scoprire l’eccellenza di un servizio studiato nei minimi dettagli da Luca Broccatelli.

In primo piano, la scelta delle materie prime utilizzate, prodotto provenienti dal territorio con la scelta di formaggi, salumi, oli e vini prodotti da veri esperti del settore. Il tutto viene unito a una pregiata e deliziosa pinsa romana di altissima qualità.

Con questi ingredienti di altissima qualità, lo chef grazie alla sua esperienza e al suo estro riesce a dare vita a un assortimento di pinse romane gourmet dal gusto inimitabile e davvero unico. L’obiettivo finale è fornire un’esperienza organizzata per riportare in tavola: il mangiare genuino, la serietà, l’amore e la passione per il buon cibo e il buon vino.

Corsi culinari a casa tua

La Start Up si occupa sì di offrire un’esperienza culinaria di eccellenza a domicilio ma anche di organizzare corsi di cucina, senza che ci si debba spostare da casa. I corsi sono dedicati a coloro che amano cucinare e desiderano imparare da uno chef di grande estro e capacità come riuscire a preparare piatti gourmet. I corsi sono tenuti da chef con esperienza internazionale e che vantano nella loro carriera grandi successi. Si possono scegliere diversi corsi culinari da quelli dedicati alla cucina di mare, alla pinsa romana, fino al settore della panificazione.