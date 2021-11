Vibonati. Manuel Borrelli aderisce a “A Natale Consuma Campano”, al vaglio incentivi per la spesa a chilometro zero

Condividi

“Siamo al lavoro per studiare forme di incentivi agli acquisti locali ed a chilometro zero”. E’ quanto ha dichiarato il Sindaco di Vibonati Manuel Borrelli presentando l’iniziativa denominata “A Natale Consuma Campano” alla quale ha aderito su invito dei sindacalisti Ferdinando Palumbo e Maurizio Figlioli. La cittadina cilentana famosa nel mondo per essere una delle perle del mediterraneo è un’importante meta di turismo estivo ed enogastronomico. “Oltre ad essere conosciute e riconosciute in campo internazionale le nostre eccellenze territoriali sono anche alla base di una corretta alimentazione” ha argomentato Borrelli “il Cilento è infatti la patria della dieta mediterranea: pomodori, formaggi, salumi, pasta e prodotti della terra campeggiano quotidianamente sulle nostre tavole dove indiscussi dominano fichi e mozzarella di bufala campana dop. Gli artigiani locali lavorano con cura e dedizione applicando al loro lavoro quella che risulta essere una vera e propria filosofia di vita, consumare campano in occasione delle festività significherà portare un pò della nostra magia in giro per il mondo e sostenere un’economia che è green per definizione”.