Viaggio Lib(e)ro al liceo Manzoni di Caserta. Diretta Streaming su la pagina Campus Manzoni

Dopo il grande successo di visitatori tra alunni, docenti e avventori che seguono la pagina Campus Manzoni si prosegue con il terzo appuntamento nella città di Caserta per la quinta edizione di Viaggio Lib(e)ro, progetto ideato, organizzato e promosso dall’Associazione Approdi d’Autore con il Patrocinio morale della Regione Campania.

Location il Campus Manzoni, la piattaforma virtuale del prestigioso liceo Manzoni di Caserta, diretto dalla dirigente Adele Vairo, che permetterà, ancora una volta, di dar vita a Viaggio Lib(e)ro a distanza, per le scuole secondarie di I e II grado che coinvolge docenti e studenti rendendoli protagonisti di una vera e propria festa della cultura attraverso il canale Streaming.

Studenti e insegnanti saranno, come sempre, i protagonisti, discutendo, attraverso i social, del libro che hanno letto, delle emozioni provate e interagiranno con l’autore.

Come prodotto finale di questa magnifica esperienza virtuale, i ragazzi invieranno, entro il 28

maggio, un video di un paio di minuti e il 1 giugno una giuria preposta premierà il miglior lavoro.

Giovedì 14 maggio, dalle 17:30 alle 18:30, ospite del Campus Manzoni sarà lo scrittore Carlo De La Ville Sur Illon, autore di “Caro Adamo”.

Con l’autore, in diretta streaming, interverranno la dirigente scolastica Adele Vairo, l’assessore alla cultura del Comune di Napoli Annamaria Palmieri, le docenti Cristina Grillo e Filomena Abbate.

Modererà il dibattito il giornalista Francesco Marino, Direttore di CasertaFocus.

Il ciclo di incontri si concluderà giovedì 21 maggio, evento che vedrà la partecipazione di Anna Mazzamauro con il suo romanzo “Adattiamoci”.

Tra i partners del progetto ci sono Radio Punto Nuovo e Graus Edizioni.

