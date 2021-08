Viaggi Introspettivi di Stefania La Greca

Condividi

Viaggi Introspettivi è il titolo della mostra d’arte contemporanea della napoletana Stefania La Greca, attrice, modella, showgirl e pittrice, che si terrà dal 10 al 18 agosto, presso la sala Gabriele D’Annunzio dell’Aurum di Pescara. Una passione nata in tenera età e coltivata sino ad oggi, quella di Stefania per la pittura, dal figurativo all’astratto sempre alla ricerca di continue sperimentazioni. Stefania è sempre stata attratta dalla ricerca della bellezza e dell’estetica in generale fino a diventare essa stessa pittrice. Nei “Viaggi Introspettivi” protagonisti sono la bellezza, la solitudine, l’amore, lo smarrimento e le metamorfosi. Non potevano mancare gli auguri dell’ “Artista della Comunicazione” alla bellissima compaesana per un evento di sicuro successo che dal 1 al 8 settembre esporrà alla casina pompeiana nella villa comunale a Napoli. In bocca al lupo” a Stefania La Greca da Massimiliano Canestro.

