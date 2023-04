Viabilita’ e decoro: il 12 aprile partiranno i lavori per il rifacimento della strada che collega San Leucio a Vaccheria

Condividi

Prosegue l’attivita’ di riqualificazione e recupero dell’arredo urbano.

Partiranno il 12 aprile i lavori di rifacimento della strada, la ex SS. Sannitica, che collega San Leucio a Vaccheria. Si comincerà con la scarificazione del manto per poi proseguire con gli altri interventi fino ad arrivare all’apposizione del tappetino di asfalto. I lavori fanno parte del progetto complessivo di riqualificazione delle strade della città, che interessa ben 19 arterie su tutto il territorio, e che ha preso il via con la realizzazione del nuovo manto stradale in via Pigna a Tuoro, nel tratto di via Marchesiello compreso tra le due uscite della Variante Anas, e in via Gandhi, nelle immediate vicinanze della fiera settimanale di via Ruta.

Il programma di rifacimento delle strade proseguirà in maniera più spedita in corrispondenza del miglioramento delle condizioni climatiche, che consente all’asfalto di aderire in maniera migliore, senza il rischio di un nuovo ammaloramento del manto causato dalla rigidità delle temperature. Dopo il completamento dei lavori sulla strada di collegamento tra San Leucio e Vaccheria, il piano asfalti prevede che si intervenga in via Camusso, in via Passionisti e nella frazione di Mezzano, in via Assunta e in via Parrocchia. Successivamente, si passerà in piazza Matteotti, dove si attenderà che vengano completati i lavori per il rifacimento dell’ultimo tratto del marciapiede, con l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche e l’apposizione di percorsi tattili per ipovedenti e non vedenti. Un marciapiede innovativo, già realizzato in via Turati e in via Unità Italiana e che sarà riproposto in ogni intervento programmato dal Comune di Caserta.

“Un piano asfalti importante – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Marzo – finanziato interamente con fondi comunali, al quale ho lavorato fin da subito, confrontandomi con il Sindaco Carlo Marino, per migliorare la sicurezza delle nostre strade. Grazie a questi lavori si evitano eventuali interventi tampone, come la colmatura delle buche, che rappresentano solo un dispendio economico per il Comune. Naturalmente stiamo già lavorando ad un nuovo progetto di messa in sicurezza di altre strade della città, che vedrà la luce non appena sarà terminato quello attuale”.

Oltre alle strade, l’Amministrazione sta lavorando anche alla manutenzione e al decoro urbano. Sono in corso operazioni di restyling delle fioriere in città, con l’apposizione di bordature catarifrangenti in acciaio, molto importanti sotto il profilo della sicurezza stradale, ed è in atto una riqualificazione delle aiuole, con nuove piante e fiori. Infine, sono stati recuperati e ritinteggiati cestini e panchine in diverse zone del centro. “Si tratta di un’opera di recupero dell’arredo urbano già esistente, – ha proseguito Marzo – che ha portato anche ad un notevole risparmio. Abbiamo così restituito decoro ad importanti arterie del centro storico come piazza Dante, via Crispo, via San Giovanni, via Pollio, via del Redentore, piazza Duomo, piazza Vanvitelli e riqualificato piazza Ruggiero, punto di ritrovo di tanti giovani casertani. Gli interventi proseguiranno in via Mazzini, via Alois e via San Carlo”.