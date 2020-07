Via Mezzocannone: arrestato un uomo armato di pistola

Stanotte due poliziotti liberi dal servizio, l’uno appartenente ai Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e l’altro al Commissariato Dante, hanno notato all’esterno di un bar in via Mezzocannone un uomo con un borsello da cui fuoriusciva un oggetto simile ad una pistola.

Gli agenti lo hanno fermato trovandolo in possesso di una pistola giocattolo del tipo revolver, modificata e resa offensiva, caricata con 4 cartucce calibro 38.

R. M., 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto abusivo di armi.

