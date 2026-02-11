Via libera dal Parlamento Ue al prestito di 90 miliardi a Kiev

0 minuto di lettura

E’ arrivato il via libera dal Parlamento europeo al prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Il cosiddetto “prestito di sostegno all’Ucraina” contribuirà a coprire le esigenze di finanziamento del paese. Dei 90 miliardi di euro 60 andranno per rafforzare la difesa dell’Ucraina e 30 miliardi per assistenza macrofinanziaria. Il prestito sarà finanziato tramite debito comune Ue e l’Ucraina lo rimborserà una volta ricevute le riparazioni di guerra dalla Russia. In cambio del prestito l’Ucraina dovrà impegnarsi a proseguire le riforme democratiche e la lotta alla corruzione.

