Rubano (FI) “Abrogazione sacrosanta per reato dannoso e controproducente”. La commissione Giustizia del Senato ha concluso il voto degli emendamenti all’articolo 1 del ddl Nordio, dando via libera all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, misura a favore della quale si è espressa tutta la maggioranza e Italia Viva. La Commissione tornerà a riunirsi domattina alle 9.15 per votare gli emendamenti relativi all’articolo 2 del ddl, quello relativo alla trascrizione delle intercettazioni.

“Continuiamo in direzione di una giustizia giusta: l’abrogazione dell’abuso d’ufficio è un passaggio sacrosanto. In questi anni ha prodotto pochissime condanne definitive a fronte di procedimenti lunghissimi e costosissimi e di ‘mostri’ sbattuti in prima pagina, poi assolti. Con Forza Italia lo chiediamo a gran voce perché è un tassello molto importante per una completa riforma della giustizia e scongiura il blocco dei tribunali e della pa e spesso la paralisi degli enti locali e della burocrazia. Per anni abbiamo avuto sindaci accusati di tale reato, salvo poi venire assolti senza alcuna colpa. Anche per questo la cancellazione di tale reato è un atto di vera civiltà giuridica”. Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e vice coordinatore regionale di Forza Italia Campania.