Via all’Artera Growth Program: un premio fino a 50mila euro in servizi Cloud e Hosting per le imprese che innovano

In occasione dei suoi 22 anni, Artera, azienda leader europea nel Cloud Hosting, mette a disposizione di imprese innovative impegnate in attività di marketing e sviluppo web un premio fino a 50mila euro sotto forma di crediti hosting sostenibili.

Artera compie 22 anni e per l’occasione lancia il suo “Artera Growth Program” dedicato alle imprese italiane ed europee che innovano e sono impegnate in attività di marketinge sviluppo web. L’azienda è parte del gruppo multinazionaleDHH, leader europeo nei servizi di Cloud Hosting.

Cos’è l’Artera Growth Program (AGP)

L’Artera Growth Program (AGP) è un programma ad hoc a supporto delle imprese per favorire lo sviluppo di progetti innovativi: un’iniziativa di Artera, in collaborazione con Merakyn, Polo ICTeImpact Hub SB,che fornisce finanziamenti sotto forma di crediti gratuiti utilizzabili per servizi Cloud e Hosting di Artera, per promuovere l’innovazione e la crescita delle aziende.

È previsto un premio complessivo pari a50mila euro, che sarà erogato sotto forma di crediti hosting sostenibili tramite Artera, certificati dall’ente indipendente The Green Web Foundation.

Ancora molti imprenditori non sanno infatti che anche lo spazio che utilizzano per ospitare siti web e piattaforme delle loro aziende può avere un impatto negativo sull’ambiente. Inquinano infatti anche i data center, cioè tutte le strutture che ospitano i server, gli storage, le cabine, i cablaggi e tutte le attrezzature necessarie a garantire il funzionamento dei sistemi informatici. Si stima che Internet, nello specifico, contribuisca alle emissioni mondiali di CO2 almeno per il 3,7% del totale, contro il 2% del traffico aereo (fonte: Karma Metrix).

In un’ottica green, sempre più aziende stanno scegliendo ora un hosting sostenibile, come quello di Artera. Un hosting sostenibile è un server che utilizza fonti di energia rinnovabile, che impiega dispositivi e tecnologie più efficienti in grado di consumare meno e meglio, che favorisce il riciclo delle vecchie apparecchiature e opera a tutti gli effetti in chiave sostenibile, riducendo sensibilmente le proprie emissioni di CO2.

“Il Growth Program è un’iniziativa che abbiamo pensato per festeggiare gli oltre 20 anni di attività di Artera” dichiara Sergio Ravera, CEO di Artera. “Crediamo da sempre nell’innovazione e questo programma, con una premialità fino a 50mila euro di crediti hosting offerti, è il nostro modo concreto di contribuire in questo senso a supporto della crescita delle agenzie di comunicazione e sviluppo web, così come dei progetti da loro sostenuti e delle imprese innovative e ad alto impatto. Ringrazio tutti i partner per aver deciso di fare squadra con noi per questa iniziativa”.

Chi può partecipare

L’AGP è rivolto principalmente a imprese e progetti imprenditoriali in ambito ICT, ma più in generale ad aziende che sono particolarmente impegnate sulla parte di marketing e sviluppo web. Possono candidarsi all’AGP quindi agenzie di marketing, system integrator, software house e tutte quelle imprese che si occupano di sviluppo web, ecommerce e sistemi gestionali.

Come funziona

Una giuria qualificata formata dagli attori coinvolti – Artera, Merakyn, Polo ICT e Impact Hub SB – valuterà i progetti presentati sulla base di questi 4 parametri principali:

Mercato e potenziale di business – valutando la dimensione del mercato di riferimento e gli obiettivi di crescita che l’impresa intende raggiungere;

Innovazione tecnologica – esaminando come il progetto imprenditoriale si distingue nel settore e valutando le tecnologie o gli strumenti adottati;

Impatto del progetto – valutando secondo il framework ESG (Environmental, Social, Governance) che il progetto promuova la sostenibilità e contribuisca al benessere sociale, ambientale e alla responsabilità aziendale:

Opportunità aziendali – valutando i principali obiettivi che l’impresa intende raggiungere attraverso la partecipazione al programma e come il progetto imprenditoriale possa sfruttare i servizi Cloud e Hosting di Artera per favorire la crescita aziendale.







Le scadenze e le fasi dell’AGP – Artera Growth Program

Le candidature per partecipare all’AGP sono ufficialmente aperte.Per partecipare alla selezione bisogna compilare il form online all’indirizzo seguente rispondendo ad alcune semplici domande: https://agp.artera.net/

Queste le fasi previste dal programma:

Novembre 2023 : partecipazione all’Artera Growth Program

Gennaio 2024 : prima fase di selezione dei progetti

Febbraio 2024 : supporto ai primi progetti selezionati

Marzo – Dicembre 2024: seconda fase selezione dei progetti.

***

Chi è Artera

Artera è un’azienda svizzera leader nel settore Cloud e Hosting, parte di DHH S.p.A., società quotata in Borsa che ingloba diversi brand operanti nel campo dell’hosting providing nell’area europea. Cosa distingue Artera dagli altri provider? Supporto su misura con offerta personalizzata; possibilità di partnership e massima flessibilità per le imprese che desiderano una consulenza diretta per i propri clienti o che cercano un provider white label; tecnologia ideale e accessibile grazie allo Stack Artera: tecnologie costantemente aggiornate senza aumento dei costi per i clienti; provider green: Artera utilizza solo fonti di energia rinnovabili per alimentare i suoi data center; privacy e sicurezza di massimo livello, anche grazie al Best secure: sicurezza fisica e digitale dei data center svizzeri (con disponibilità di hosting sia italiano che svizzero) e servizi erogati tramite una complessa infrastruttura di rete composta da più server farm interconnesse su diverse dorsali internet; assistenza h24 grazie a un servizio di customer care personalizzabile e proattivo, in cui i tecnici identificano gli errori prima del cliente; team high level: sistemisti esperti lavorano in squadra con programmatori specialisti per l’hardening definitivo delle applicazioni.

Chi è Merakyn

Merakynè un’agenzia di consulenzaspecializzata nello sviluppo delle imprese tramite servizi di comunicazione web e sostenibilità. Alcuni servizi offerti: Marketing Strategy, Web Design, Sustainability Strategy e Startup Advisory. Con più di 12 anni di esperienza, l’agenzia ha supportato oltre 800 imprese, tra cui Eni Joule, Unioncamere, Fondazione CRT. Merakyn è una delle prime 100 agenzie di consulenza italiane qualificatesi come Società Benefit, grazie alle numerose iniziative di impatto sociale sostenute. Merakyn è inoltre parte di Co2alizione, network di oltre 70 aziende impegnate a sostenere un’economia Net Zero.

Chi è Polo ICT

Polo ICT è un cluster tecnologico creato dalla Regione Piemonte che comprende ad oggi 885 imprese nell’ambito dell’ICT e collega attivamente i partecipanti all’innovazione, tra cui PMI, grandi aziende, enti di ricerca pubblici e privati, e utenti finali. Questa rete è gestita dalla Fondazione Piemonte Innova e mira a promuovere l’innovazione e la competitività aziendale, facilitando la collaborazione in progetti di ricerca ad alto contenuto tecnologico con impatti economici locali. Polo ICTfavorisce anche la formazione di nuove partnership industriali, promuove il networking nazionale ed internazionale, organizza eventi tecnologici all’avanguardia e collabora con altri poli di innovazione piemontesi in diversi settori industriali grazie alle tecnologie ICT trasversali.

Chi è Impact Hub SB

Impact Hub Società Benefit (IH SB) fa parte del più grande network globale che supporta il mondo dell’innovazione impact-driven nello sviluppo imprenditoriale dalle fasi iniziali a quelle di scaling internazionale. IH SB è un incubatore certificatodi startup ad alto potenziale di impatto ambientale, sociale e culturale. Tutti i programmi di incubazione e accelerazione offrono supporto di formazione e mentoring alle startup. IH SB è attivo nell’angel ed impact investing. È infatti promotore e gestore del back office di due gruppi di business angel: Angels4Impact e, in partnership con AXA Italia, Angels4Women, il primo gruppo di angel al femminile che investe in startup fondate e dirette da donne. IH SB è inoltre un coworking e location per eventi presente con tre spazi nelle città di Milano, Firenze e Torino ed è parte della rete globale di Impact Hub con oltre 110 location su tutti e cinque i continenti. É una community composta da innovatori, startupper, imprenditori, business angels e professionisti in diversi ambiti.