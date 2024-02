Condividi

Una cerimonia attesa dal popolo di TikTok di tutta Italia quella del battesimo del piccolo Salvatore. La telenovela made in Sud della famiglia di “VeryeSasy” avvince un pubblico di milioni utenti e di iscritti al social piu’ navigato degli ultimi anni e che non ha nulla da invidiare alla narrazione dei Ferragnez. La capacita’ di rinnovarsi di Veronica e la sua famiglia fa pensare ad una vera e propria soap-opera dove si alternano personaggi e storie che hanno coinvolto influencer di ogni parte d’ Italia. Addirittura c’è chi si è divertito a suddividere in diverse stagioni le vicende che hanno avuto come protagonista la figlia Carmen, gli amici che ruotano intorno alla famiglia o i cambiamenti estetici della regina della casa. La storia della giovane Carmen ha coinvolto milioni di persone perche’ ha rappresentato una realta’ vissuta da molte famiglie che hanno affrontato il dramma che le è capitato ma ieri dopo un periodo buio è giunta la luce così come testimoniato da una lettera recitata per la famiglia sul palcoscenico di Villa Bianchina. La ragazza ha raggiunto un enorme picco di ascolti per la festa organizzata in onore di suo figlio Salvatore supportata dal suo attuale compagno Giovanni e dall’ intera famiglia oltre che da amici, neomelodici di fama nazionale come Ivan Granatino ed Ida Rendano,artisti locali, i parrucchieri e truccatori reduci da Sanremo del salone “Forma e Colore” Agos e Genny. Una storia a lieto fine per la giovane Carmen la quale è in attesa del suo secondo figlio e che vive con ingenuita’ a tratti con indolenza la sua notorieta’, quasi sembra che non se ne renda conto ed è questo che probabilmente affascina gli esperti del settore social mentre molti personaggi sembrano essersi fatti contaminare dalla fama acquisita. Una carriera di performer è invece quella che si è aperta per la madre Veronica che si esibisce sui palchi di diversi regioni, amatissima al Sud e anche all’ estero. Per l’occasione non è mancata la dedica di un nuovo pezzo per il piccolo Salvatore che oggi, come accade per di dopo-festival, monopolizzera’ l’attenzione di TikTok tra complimenti e critiche.