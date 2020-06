Vertenza Whirlpool, sindacati e lavoratori ricevuti in prefettura a Napoli

Il prefetto di Napoli Marco Valentini ha ricevuto ieri una delegazione dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e della RSU della Whirlpool che hanno espresso la forte preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti dell’azienda e dell’indotto.

Il prefetto ha assicurato di seguire attentamente la vicenda, che ha un particolare rilievo per l’area metropolitana di Napoli perché si inserisce in un contesto socio economico già in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica.

Sulla vertenza il prefetto ha preannunciato che interesserà nuovamente il governo, sottolineando l’esigenza che venga riconvocato il tavolo nazionale.