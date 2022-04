Verso primo Hub Agrifood in Campania: incontro con Assessore Fascione

Condividi

Il 21 aprile Confagricoltura Campania, Università Federico II e Theorema illustrano il progetto “Interventi per il rafforzamento dell’offerta regionale di Innovazione verso le imprese del settore Agrifood“

Giovedì 21 aprile, ore 11:00, presso la Sala Capri del Grand Hotel Santa Lucia, in via Partenope n.46, a Napoli, Confagricoltura Campania, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Theorema presenteranno all’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Valeria Fascione, il progetto “Interventi per il rafforzamento dell’offerta regionale di Innovazione verso le imprese del settore Agrifood”.

Il progetto, finanziato con Avviso pubblico “Misure di rafforzamento dell’Ecosistema innovativo della Regione Campania” POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III – Obiettivo Specifico 14, della durata di un anno, darà avvio al primo Incubatore Agrifood regionale a supporto dell’innovazione delle filiere agroalimentari.

In un’ottica di open innovation e con un approccio di tipo “buttom-up”, focalizzando quindi l’attenzione sugli specifici bisogni delle singole aziende della filiera agroalimentare regionale, del mondo della ricerca e dei soggetti per la creazione di impresa, i tre partner di progetto, Confagricoltura Campania, Università Federico II e Theorema, sperimenteranno le prime forme di collaborazione per creare poi un hub regionale per l’innovazione agroalimentare.

Introduce:

Dott. Fabrizio Marzano – Presidente Confagricoltura Campania e Napoli

Interventi:

Dott. Aldo Guida – CEO Theorema

Prof. Carlo Altucci – Dipartimento di Scienze biomediche avanzate dell’Università Federico II

Dott.ssa Lucia Rinaldi – Presidente Confagricoltura Donna Campania

Conclusioni:

Prof. Danilo Ercolini – Direttore Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II

Dott.ssa Valeria Fascione – Assessore Regione Campania alla Ricerca, Innovazione e Startup

Presenti al tavolo di lavoro:

Dott. Rosario Rago – Membro di giunta Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana

Dott. Giuseppe Morano – Vice Presidente Giovani Confagricoltura Campania

Dott. Angelo Frattolillo – Presidente Confagricoltura Avellino

Dott. Antonio Casazza – Presidente Confagricoltura Benevento

Ing. Raffaele Puoti – Presidente Confagricoltura Caserta

Dott. Antonio Costantino – Presidente Confagricoltura Salerno

Dott. Paolo Di Palma – Direttore Confagricoltura Campania

Dott. Antonio Caputo – Direttore Confagricoltura Avellino

Dott. Antonio Giannini – Direttore Confagricoltura Benevento

Dott. Tommaso Picone – Direttore Confagricoltura Caserta

Dott. Francesco Fiore – Direttore Confagricoltura Napoli

Dott. Carmine Libretto – Direttore Confagricoltura Salerno

Dott. Vincenzo Filetti – Theorema

Confagricoltura Campania

Università degli Studi di Napoli Federico II Theorema