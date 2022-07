Verso primo Hub Agrifood in Campania: aperta call ‘Idea generation’

Condividi

Invio domanda di partecipazione dall’11 luglio alle ore 12:00 del 10 settembre 2022

È aperta dall’11 luglio, con scadenza alle ore 12:00 del 10 settembre, ‘Idea generation’ la prima delle due call del progetto “Interventi per il rafforzamento dell’offerta regionale di Innovazione verso le imprese del settore Agrifood“ di Confagricoltura Campania, capofila, Università Federico II e Theorema Srl, partner, cofinanziato dalla Regione Campania a valere sul POR FSE 2014-2020.

Il progetto, ponendo l’attenzione sugli specifici bisogni delle singole aziende della filiera agroalimentare campana, del mondo della ricerca e dei soggetti per la creazione di impresa, intende sperimentare, in un’ottica di incontro, open innovation, idea generation, business acceleration e con un approccio di tipo “buttom-up”, le prime forme di collaborazione per creare poi un hub regionale Agrifood.

L’Avviso pubblico per la selezione di partecipanti al percorso di orientamento all’imprenditorialità ‘Idea generation’, consultabile sul sito https://www.agrifoodcampania.it/, è rivolto a talenti ed innovatori che abbiano compiuto 18 anni, siano residenti in Campania, siano portatori di un’idea innovativa in uno degli ambiti di intervento del progetto e siano interessati ad essere accompagnati in un percorso qualificato di sviluppo delle loro idee.

L’avvio delle attività è previsto a Napoli per la seconda metà di settembre 2022. La data sarà formalizzata ai partecipanti ammessi dal team di progetto.

Per tutti i partecipanti al percorso che si trovano nella situazione di inoccupati o disoccupati, è prevista un’indennità di partecipazione pari a 500 euro omnicomprensiva di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del Soggetto Beneficiario e del percipiente.

Le attività prevedono incontri collettivi su tematiche di interesse comune – incontri con le imprese agrifood campane; finanza per la creazione di impresa; strumenti agevolativi pubblici; canali di investimento; pianificazione economico-finanziaria – incontri individuali con un tutor tecnologico e un tutor “gestionale” per lo sviluppo del progetto di impresa e supporto e assistenza business idea.

Il regolamento e il relativo modulo di domanda di partecipazione, da inviarsi via mail all’indirizzo [email protected] entro le ore 12:00 del 10 settembre 2022 sono consultabili e scaricabili dal link https://www.agrifoodcampania.it/idea-generation