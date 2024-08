Verona, bus di linea esce di strada: morta una donna

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un bus della linea urbana di Verona è uscito di strada a Parona. Nell'incidente è morta una donna mentre altre 7 sono rimaste ferite. Ci sono volute 4 ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco per estrarre l'autista dalle lamiere: l'uomo è stato affidato al 118 in codice rosso. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il suo più profondo cordoglio per il tragico incidente avvenuto questa mattina lungo il lungadige Attiraglio, che ha visto coinvolto un autobus della linea 93 dell'azienda Atv, diretto verso la Valpolicella. Il mezzo sarebbe uscito dalla carreggiata, invadendo la corsia opposta e provocando la morte di una passeggera e il ferimento di altre sette persone, tra cui l'autista. "Esprimo la mia vicinanza e quella di tutta la comunità veneta ai familiari della vittima e ai feriti coinvolti in questo drammatico evento – dichiara il Presidente della Regione, Luca Zaia – È una tragedia che colpisce profondamente la nostra regione. Sono accanto e sto seguendo le condizioni dei feriti, che stanno affrontando questo momento difficile negli ospedali. Al momento, due feriti sono ricoverati a Verona in codice rosso e altri cinque in codice giallo, in diverse strutture ospedaliere limitrofe". Il presidente ha inoltre rivolto un ringraziamento ai soccorritori intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente: "Il loro operato tempestivo e professionale è stato fondamentale in una situazione così critica. A loro va il nostro sincero apprezzamento per l'impegno dimostrato". "Seguirò da vicino gli sviluppi delle indagini degli enti competenti per accertare le cause dell'incidente – conclude il presidente Zaia – Rimaniamo in attesa di conoscere l'esito degli approfondimenti in corso per fare piena chiarezza su quanto accaduto. La sicurezza dei cittadini deve essere sempre la nostra priorità''. —[email protected] (Web Info)

