Vermiglio, da stasera in prima tv il film scelto dall’Italia per gli Oscar

(Adnkronos) – Dopo l'uscita nelle sale a settembre, 'Vermiglio' da stasera sarà disponibile anche in televisione. Il film di Maura Delpero ha vinto il Leone d'argento all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, è stato candidato ai Golden Globes ed è stato scelto dall'Italia per rappresentare il Paese alla 97esima edizione dei premi Oscar. In quattro stagioni la natura compie il suo ciclo. Una ragazza può farsi donna. Un ventre gonfiarsi e divenire creatura. Si può smarrire il cammino che portava sicuri a casa, si possono solcare mari verso terre sconosciute. In quattro stagioni si può morire e rinascere. Vermiglio racconta dell’ultimo anno della seconda guerra mondiale in una grande famiglia e di come, con l’arrivo di un soldato rifugiato, per un paradosso del destino essa perda la pace, nel momento stesso in cui il mondo ritrova la propria. Nel cast Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Orietta Notari, Carlotta Gamba e Santiago Fondevila Sancet. 'Vermiglio' andrà in onda in prima tv stasera mercoledì 8 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e sarà disponibile in streaming su NOW e su Sky on demand. L'Italia ha scelto il film "per la sua capacità di raccontare l'Italia rurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali" perché rappresenti il Paese nella selezione per la categoria 'Miglior film internazionale'. Finora il film ha superato tutti gli step ed è al momento nella shortlist dei 15 migliori titoli internazionali scelti dall'Academy Award per quest'anno insieme a 'Io sono ancora qui'(Brasile), 'Universal Language' (Canada), 'Waves' (Repubblica Ceca), 'The Girl with the Needle' (Danimarca), 'Emilia Pérez' (Francia), 'Il seme del fico sacro' (Germania), 'Touch' (Islanda), 'Kneecap' (Irlanda), 'Flow' (Lettonia), 'Armand' (Norvegia), 'From Ground Zero' (Palestina), 'Dahomey' (Senegal), 'How to Make Millions before Grandma Dies' (Tailandia), 'Santosh' (Regno Unito). Solo cinque di questi saranno effettivamente nominati all'ambita statuetta: le nomination saranno annunciate il 17 gennaio. —[email protected] (Web Info)

