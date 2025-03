Verissimo, Settembre ospite oggi: chi è il vincitore delle Nuove proposte a Sanremo 2025

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Settembre, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2025 nella sezione 'Nuove proposte', sarà ospite oggi, sabato 1 marzo, a Verissimo. Il giovane cantante, presenterà nello studio di Silvia Toffanin la sua 'Vertebre', brano che esplora la vulnerabilità delle emozioni nei giovani. Andrea Settembre è il suo vero nome. Ha 24 anni, nato e cresciuto a Napoli, ed è già una delle voci più amate sulle piattaforme social dalla generazione Z. Il suo brano ‘Vertebre’ spopola da mesi su TikTok e nel primo giorno di uscita su Spotify ha superato i 100.000 streaming. Prima di arrivare sul palco di Sanremo Giovani, Settembre nel 2019 ha partecipato a 'The Voice of Italy', entrando nella squadra di Gigi D'Alessio e nel 2023, il cantante napoletano ha partecipato al talent show 'X Factor', arrivando fino alla semifinale sotto la guida del coach Dargen D'Amico. E quando aveva solo 10 anni, Settembre ha partecipato al programma 'Io Canto' condotto da Gerry Scotti nel 2011. "Salire sul palco dell’Ariston è qualcosa che sognavo fin da piccolo", ha dichiarato l’artista in un’intervista alla Rai, "ogni nota della mia canzone porta con sé le paure, le speranze e le emozioni che ho vissuto nel corso degli anni". Sul suo brano 'Vertebre', il cantante ha spiegato: "Io lo identifico un po' un grido generazionale di denuncia al fatto che noi ragazzi della nostra età secondo me abbiamo molte fragilità. Quindi ho voluto un po' mettere su carta quelli che erano i miei pensieri riguardo questa cosa" —[email protected] (Web Info)

