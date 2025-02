Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 15 febbraio

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – 'Verissimo' torna questo weekend con un nuovo doppio appuntamento. Il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin andrà in onda oggi sabato 15 febbraio alle 16:30 e domenica 16 febbraio alle 16:00. Ecco le interviste e gli ospiti di questo weekend. Prima intervista a Verissimo, in un momento particolarmente doloroso, per l’attrice comica e imitatrice Emanuela Aureli. Inoltre, spazio alle intense storie di vita di: Mercedesz Henger, Laura Cremaschi, personaggio fisso del game show 'Avanti un Altro!' e di Teresanna Pugliese e di sua mamma Paola. E ancora, Justine Mattera, sarà ospite, per la prima volta, con i figli Vincent e Vivienne Rose. Infine, intervista di famiglia anche per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, con un focus speciale sulla loro splendida Maria. Intervista ritratto, tra carriera e privato, per una vera icona del cinema internazionale: Franco Nero. Silvia Toffanin accoglierà Anna Valle e Giorgio Marchesi, dal 19 febbraio su Canale 5 con la nuova serie “Le onde del passato”. E ancora, tornerà a Verissimo, con nuovi aggiornamenti, Pietro Orlandi, un uomo che da più di 40 anni non smette di cercare la verità sulla scomparsa di sua sorella Emanuela. Riflettori puntati, inoltre, sulla nuova fase di vita, piena d’amore, di Manila Nazzaro, al percorso di Eva Grimaldi, eliminata da “Grande Fratello” e alla sensibilità di Gianni Sperti, storico opinionista di “Uomini e Donne”. —[email protected] (Web Info)

