Verifiche e ispezioni ad Avellino per una ripresa sicura

Diverse iniziative sono state assunte per consentire la ripresa in sicurezza:

Sono state 578 le aziende ad aver comunicato il riavvio delle attività. Fatta eccezione per un gruppo di 115, con codice ATECO già previsto dalla normativa nazionale, e 47 società che hanno riaperto per ragioni di natura gestionale, sono state effettuate per le altre più stringenti verifiche amministrative, che hanno condotto alla sospensione di oltre 20 attività, d’intesa con la regione.

Si è tenuto stamattina, in videoconferenza dalla prefettura di Avellino, un incontro del Tavolo permanente, presieduto dal prefetto Paola Spena e istituito con le parti sociali, con l’obiettivo di monitorare le problematiche connesse alla parziale riapertura delle aziende e all’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Cov2 negli ambienti di lavoro.

