Verdoliva in audizione Sanità, Zinzi (Lega): “Importanti chiarimenti, continueremo a vigilare”

“Vogliamo una Sanità organizzata e al servizio dei cittadini. Per questo, sul piano di somministrazione dei vaccini e su quanto accaduto all’Ospedale del Mare continueremo a vigilare nell’esclusivo interesse dei campani”.

Così Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega in Regione Campania e componente Commissione Sanità intervenendo a margine dell’Audizione svoltasi oggi alla presenza del direttore generale dell’Asl Na1 Ciro Verdoliva.

“L’audizione in Commissione Sanità, convocata su nostra richiesta, è stata l’occasione per fare luce su alcune tematiche connesse alla gestione dell’Asl NA1. Prendiamo atto della disponibilità manifestata dal Direttore Generale, ma continueremo a pretendere risposte per tutelare la sicurezza e i diritti dei cittadini”.

