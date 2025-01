Venezuela impone restrizioni su staff diplomatici Italia, Francia e Olanda

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Le autorità venezuelane hanno imposto restrizioni sugli staff diplomatici di Italia, Francia e Olanda, riducendo a tre il numero dei diplomatici autorizzati a rimanere nel Paese sudamericano. Il ministero degli Esteri ha motivato il provvedimento, citando in una nota la condotta giudicata "ostile" dei governi dei tre Paesi europei rispetto all'insediamento del presidente Nicolas Maduro per un terzo mandato. Caracas ha aggiunto che i diplomatici avranno bisogno di "un'autorizzazione scritta" per spostarsi per più di 40 chilometri da "Plaza Bolivar" nel centro di Caracas. Nel comunicato del ministero degli Esteri venezuelano si precisa che le misure sono state adottate "in risposta al comportamento ostile dei governi di Olanda, Francia e Italia, caratterizzata dal sostegno a gruppi estremisti e dalla loro ingerenza negli affari interni" del Venezuela. "Queste misure dovranno essere rispettate entro le prossime 48 ore", si aggiunge, ribadendo che "il Venezuela esige il rispetto della sovranità e dell'autodeterminazione. Il governo bolivariano continuerà a prendere le misure necessarie, in modo conforme con il diritto internazionale, per garantire la sua stabilità, la sua sovranità e la via della pace e della prosperità". —internazionale/[email protected] (Web Info)

