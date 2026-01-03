3 Gennaio 2026

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Venezuela, forti esplosioni a Caracas: avvertito anche sorvolo di aerei

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

(Adnkronos) – Sono state udite forti esplosioni a Caracas, capitale del Venezuela, accompagnate da suoni simili a sorvoli di aerei. Lo riporta l’Afp, aggiungendo che le detonazioni sono avvenute attorno alle 2 del mattino. 

Le esplosioni si verificano mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una task force della marina nei Caraibi, ha sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela e ha affermato che i giorni del presidente venezuelano Nicolás Maduro erano “contati”.  

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Ferrovie, Gibelli (Asstra): “Treno a idrogeno esempio virtuoso di decarbonizzazione”

Redazione

Siti nucleari e fabbriche di droni, ecco perché Israele ha colpito Isfahan

Redazione

Forum Hr, Ariotti (nCore Hr): “Con Ai, i leader devono guidare cambiamento”

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *