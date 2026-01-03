Venezuela, forti esplosioni a Caracas: avvertito anche sorvolo di aerei

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sono state udite forti esplosioni a Caracas, capitale del Venezuela, accompagnate da suoni simili a sorvoli di aerei. Lo riporta l’Afp, aggiungendo che le detonazioni sono avvenute attorno alle 2 del mattino.

Le esplosioni si verificano mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una task force della marina nei Caraibi, ha sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela e ha affermato che i giorni del presidente venezuelano Nicolás Maduro erano “contati”.

