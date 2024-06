0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tragedia per una famiglia del Lido di Venezia, racconta il Corriere del Veneto. La piccola Elettra di soli 18 mesi è morta dopo aver ingerito, nella serata di venerdì, un tappo di plastica mentre era in casa. Portata prima al pronto soccorso del Lido, qui subiva un arresto cardiaco per le difficoltà respiratorie. E' stato chiamato l'elisoccorso da Treviso che però, una volta atterrato, non è più potuto ripartire per un guasto al motore. Veniva quindi chiamato l'elisoccorso da Padova. Nel frattempo i medici veneziani riuscivano a estrarle il tappo, ma le condizioni della piccola erano talmente gravi che anche il ricovero nel reparto di rianimazione pediatrica di Padova, dove i sanitari hanno lavorato fino al mattino di sabato per salvarla, si è rivelato inutile. —[email protected] (Web Info)

