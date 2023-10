“Venezia a Napoli. Il cinema esteso” omaggia Giuliano Montaldo

Condividi

Lunedì 23 ottobre prima giornata della rassegna al cinema Astra di Napoli con Cèline Sciamma, Chiara Civello e Leonardo Di Costanzo.

Tutto pronto per la XIII edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, rassegna che porta in città film e ospiti dall’ultima Mostra di Venezia. La kermesse, unica rassegna indipendente in collaborazione diretta con La Biennale, apre lunedì 23 ottobre con una dedica a Giuliano Montaldo.

Il grande regista, scomparso lo scorso settembre a 93 anni, è stato due volte ospite dell’evento napoletano e ha sempre avuto un legame sentimentale particolare con la città e con l’isola di Procida. Il ricordo di Montaldo – autore di capolavori come ‘Giordano Bruno’ e ‘Sacco e Vanzetti’, in apertura della serata inaugurale (ore 19) alla presenza della figlia Elisabetta – sarà affidato a un video con le immagini delle serate in cui è stato ospite della rassegna del 2019.

All’apertura con Antonella Di Nocera interverranno Rosanna Romano per la Regione Campania, Sergio Locoratolo per il Comune di Napoli, Maurizio Gemma per la Film Commission, Lise Moutoumalaya, console di Francia per il Sud Italia, Maria Carmen Morese, direttrice del Goethe-Institut di Napoli, e Ana Navarro Ortega, direttrice dell’Istituto Cervantes.

La serata poi vedrà protagonisti due grandi registi che rappresentano anche un cinema affine alla visione di Parallelo 41 produzioni che organizza la rassegna. Alle 19:30 Leonardo Di Costanzo dialogherà con la sala dopo la proiezione del film “Welcome to paradise” presentato fuori concorso a Venezia. Dalle 20 il pubblico incontra l’ospite d’onore dell’edizione 2023 di “Venezia a Napoli”, la regista francese Céline Sciamma che presenta il cortometraggio “This is how a child becomes a poet” dedicato alla poetessa Patrizia Cavalli. L’evento sarà impreziosito dall’esibizione musicale e dal videoclip di Chiara Civello, che ha curato le musiche del coinvolgente cortometraggio dedicato alla Cavalli. L’autrice sarà introdotta da Antonella Di Nocera e Anna Masecchia. A seguire si proietta “Petite Maman”, film presentato alla Berlinale 2021.

Il programma completo di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso” è disponibile sul sito www.veneziaanapoli.it. Il festival è realizzato da Parallelo 41 Produzioni in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Campania e Comune di Napoli e in sinergia con una vasta rete di partner.