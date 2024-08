Venezia 81, Nicole Kidman conquista il Lido: fan in delirio per cast ‘Babygirl’ – Video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Lido di Venezia in delirio per Nicole Kidman. L'attrice hollywoodiana ha conquistato tutti al suo arrivo per la presentazione di 'Babygirl', il thriller erotico di Halina Reijn in concorso alla Mostra del Cinema. Accolta da un'ondata di flash e dal calore dei fan, la Kidman ha sfoggiato un look da vera diva: un sofisticato abito nero, con gonna larga al polpaccio e corpetto aderente che ne esaltava la silhouette, scollatura a V e immancabili occhiali da sole. A completare il look un paio di sabot bianchi con il tacco e una perfetta coda alta. Al suo fianco, un cast stellare: l'affascinante Antonio Banderas, che ha salutato con calore il pubblico veneziano, e le giovani promesse Sophie Wilde e Harris Dickinson. Proprio quest'ultimo, interprete dello stagista che nel film intreccia una relazione proibita con il personaggio della Kidman, è stato accolto da un vero e proprio delirio di fan. —[email protected] (Web Info)

