Venezia 81, arriva Lady Gaga e fan in delirio

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Lady Gaga al Lido per la Mostra del Cinema dei Venezia. La star è la protagonista con Joaquin Phoenix dell'attesissimo 'Joker: Folie à Deux’. Tanti i giovani che hanno trascorso la notte campeggiando accanto al red carpet. Ombrelli contro il sole, sedie pieghevoli e sacchi a pelo: i fan più accaniti hanno trascorso la notte accampati lungo il red carpet, pronti a tutto pur di vedere da vicino la loro star. "Siamo qui per lei", si legge sui cartelli e c’è chi confessa: "La seguo da 14 anni in giro per l’Europa”. Lady Gaga interpreta Harley Quinn nel film di Todd Philips, il sequel della pellicola vincitrice del Leone d'oro nel 2019, di due Golden Globe e due Premi Oscar. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.