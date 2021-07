Venerdì 9 luglio presentazione del libro “Per un’ora ancora” di Adriana Dell’Amico nell’ambito della rassegna “Libri sotto le Stelle”.

Condividi

Ad inaugurare la rassegna “Libri sotto le Stelle” sarà la scrittrice casertana Adriana Dell’Amico, con la presentazione “Per un’ora ancora”.

L’appuntamento è venerdì 9 luglio alle ore 19.30, in Piazza De Gasperi – Cesa, all’esterno della biblioteca comunale.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura retto da Francesca D’Agostino che presenterà l’iniziativa. Dopo i saluti del sindaco Enzo Guida, interverrà il presidente della Pro Loco Angela Oliva, che pure collabora all’iniziativa. Dell’Amico è al suo secondo libro, edito da Dialoghi, ed oltre al suo intervento ci sarà una relazione del dottor Ernesto Di Mattia.

Il libro racconta di Martina, una ginecologa che lavora e vive a Roma. Un incontro casuale con Filippo, operatore di una organizzazione umanitaria, la porterà ad abbandonare l’Italia e a svolgere il suo lavoro di medico in un campo profughi siriano in Giordania. Qui incontrerà un reporter, Ale, un uomo coraggioso, dolce e passionale di cui si innamorerà perdutamente. Per questo amore metterà a rischio la sua vita decidendo di seguirlo in Siria, nella regione del Goutha. In un crescendo di situazioni estreme, tra feriti di guerra e bombardamenti, Martina cercherà di realizzare i suoi sogni; tuttavia, la sorte avrà in serbo per lei ben altre sorprese.

Adriana Dell’Amico è nata nel 1975 a Caserta, dove tuttora vive. Nel 2016 ha pubblicato il romanzo Nessuno è nato libero (Edizioni Melagrana).

