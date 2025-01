Venerdì 31 gennaio al Tk di Castellammare di Stabia il ricordo di Enzo Moscato con “Modo Minore”

2 minuto di lettura

Condividi

La terza edizione di We Love Enzo, rassegna dedicata al genio teatrale di Enzo Moscato organizzata da Casa del Contemporaneo, arriva anche nella sala di via Allende. Al Teatro Karol di Castellammare di Stabia venerdì 31 gennaio – ore 20:30 – va in scena Modo Minore, che vedrà protagonista il talento poliedrico di Lalla Esposito, guidata dal Maestro Pasquale Scialò, ideatore del progetto e responsabile della direzione musicale, accompagnata da un raffinato ensemble composto da Antonio Ottaviano al pianoforte, Antonio Colica al violino, Antonio Pepe al contrabbasso e Paolo Cimmino alle percussioni.

Lo spettacolo, reduce del successo di pubblico in Sala Assoli (Napoli), indaga il rapporto tra teatro e canzone. Scritto da Enzo Moscato, attraversa il repertorio musicale napoletano e internazionale degli ultimi decenni del Novecento. Le canzoni, arrangiate per un organico strumentale da camera, spaziano da Carosone a Tenco, da Dalida a Pino Mauro, passando per gemme dimenticate come Serenata arraggiata e Mandolino d’’o Texas.

In questo viaggio tra i vicoli di Napoli e le atmosfere dei night club, Lalla Esposito, con la sua voce capace di unire leggerezza e intensità, dà vita a un racconto in musica intriso di memorie e emozioni. «Non è stato facile per me entrare nella poesia musicale di Enzo Moscato fatta di piccolissimi segni, congiunzioni enormi come la sua anima, ma ancora una volta mi è venuto in soccorso il suo modo “minore”, dove il suo minimalismo sottraente, nel raccontare piccole storie apparenti, diventa carne viva e pulsante nell’affrontare anche la canzone» commenta l’artista.

Pasquale Scialò, storico sodale di Moscato, aggiunge: «In questo incessante navigare, tra memoria episodica e continui stimoli dalle reti digitali, si delinea un bricolage sonoro da cui affiorano piccole perle dimenticate: da Serenata arraggiata di Mallozzi-Colosimo del 1958 a ‘O bar ‘e ll’università di Annona-Di Domenico del 1971, fino a un paradossale Mandolino d’’o Texas, in bilico tra creatività e luoghi comuni di Napoli».

Il biglietto è di €12 (ridotto €10). Sempre disponibili all’acquisto – online o al box office aperto il martedì e il sabato ore 17/19 e il giovedì ore 10/12 – le CARD a 5 INGRESSI e 5 ingressi under 25 a prezzo agevolato. Maggiori info su www.teatrokarol.it o ai contatti 08118247921 o [email protected]

Venerdì 31 gennaio ore 20:30

MODO MINORE

rete We Love Enzo

di Enzo Moscato

con Lalla Esposito

musicisti Paolo Cimmino, Antonio Colica, Antonio Pepe, Antonio Ottaviano

progetto, arrangiamenti e direzione musicale Pasquale Scialò

produzione Compagnia Teatrale Enzo Moscato/Casa del Contemporaneo

foto di scena Pino Miraglia

durata 70 minuti



Biglietti: INTERO €12 – RIDOTTO €10 – CARD 5 ingressi/CARD UNDER25 5 ingressi a prezzo ridotto

INFO e PRENOTAZIONI a

081 18247921 (anche WhatsApp) e [email protected]

BOTTEGHINO apertura il martedì e il sabato ore 17/19 e il giovedì ore 10/12 – da 1h prima inizio spettacolo

TEATRO KAROL Castellammare di Stabia

via Salvador Allende, 4 (adiacente Parrocchia Sant’Antonio da Padova)

>parcheggio convenzionato Garage Italia

www.teatrokarol.it www.casadelcontemporaneo.it

Pagine social fb e Ig @teatrokarol @casadelcontemporaneo

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.