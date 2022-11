Venerdi’ 18 novembre a Firenze Sanremo Rock Special

Condividi

Continua l’appuntamento del venerdì con la musica live di Hard Rock Cafe di Firenze, venerdì 18 novembre dalle ore 21 “SANREMO ROCK SPECIAL”: sul palco dell’ Hard Rock Cafe di Piazza della Repubblica a Firenze i vincitori del Sanremo Rock Summer Tour 2022: Dionysan, Jade, Dramalove.



I DIONYSAN sono una giovane band torinese all’attivo dal 2018 composta da Samuve al basso (24 anni), Alessandro Tafuri alla batteria (22 anni), Alex Wilkie alla chitarra (21 anni) e Raffaella De Luca alla voce (20 anni). Il gruppo ha iniziato fin da subito a comporre brani originali. Ad oggi il repertorio contiene infatti 26 canzoni inedite, che spaziano dal Hard Rock al Metal, passando per influenze Blues e Folk, assieme ad una selezione di cover di artisti quali John Mayer, Alice in Chains, Elton John.

Dopo un’assidua attività Live nei principali locali piemontesi e non solo, i Dionysian partecipano all’edizione 2021 di X Factor.

Nel 2022 aprono vari concerti di artisti nazionali ed internazionali, come Litfiba, Caparezza, Pino Scotto, Tommy Emmanuel e Paul Gilbert. Sempre nell’estate 2022 la band partecipa e vince il Fantastico Festival, portando a casa oltre al primo posto anche il premio “Miglior Inedito” e il premio della Critica, assegnato da Renato Tortarolo.

Il 10 Settembre 2022 i Dionysian si sono esibiti al Teatro Ariston di Sanremo, vincendo la 36esima edizione del concorso su oltre 1500 partecipanti. Inoltre hanno vinto i premi AssoMusica, Nuovo Imaie, ed i premi degli sponsor Dophix ed Hard Rock Cafe.





JADE, nome d’arte di Giada Maragno, è una cantante rock-metal imolese. Inizia a studiare pianoforte all’età di 6 anni e canto all’età di 15. Partecipa a diversi contest musicali tra cui il “Molinella Rock Contest” dove si classifica seconda con la sua band imolese dell’epoca i “Sour Whine”.

Parallelamente alla sua vita da cantante rock, Jade si diploma all’Accademia del musical di Parma nel 2010, anno che segna l’inizio di una serie di esperienze teatrali in Italia e nel mondo che la portano ad essere la cantante internazionale che conosciamo oggi. Infatti dopo una prima esperienza in Italia con il musical “Sister Act” al Teatro Nazionale di Milano, Giada inizia a girare il mondo calcando diversi palchi molto importanti.. (Royal Caribbean International, Queen at The Opera, We Will Rock you featuring Anastacia….)

Durante la pandemia Giada riscopre l’amore per la scrittura dei suoi testi e inizia il progetto Jade, un progetto metal alternativo che vuol integrare sonorità moderne e avvicinare questo genere, di nicchia, il più possibile ai giovani.

Dopo aver rilasciato il singolo “Forget Everything” nel novembre 2021, ritroviamo Jade sul palco di The Voice Francia dove si classifica ai quarti di finale nel team del celebre cantante francese “Florent Pagny”. La ritroviamo da poco anche sul palco di Sanremo Rock 2022 dove con la sua band si classifica seconda all’Ariston di Sanremo con il secondo inedito in italiano “Fenici”, uscito lo scorso settembre.





I DRAMALOVE sono una band composta dai fratelli gemelli Diego e Riccardo Soncin (Torino) e completata da Luca Menegon (Bassano Del Grappa), i 3 ambiziosi musicisti si sono conosciuti a Londra, dove vivono dal 2016 e dove si sono trasferiti in cerca di un ambiente che desse voce alla loro musica.

Proprio come 3 amici di lunga data i 3 condividono tutto, cresciuti in mezzo a chitarre e concerti grazie ai loro fratelli maggiori e ai primi ritrovi in cantine adibite a sala prove. Sono 3 ragazzi con un unico grande sogno: emozionare più persone possibili grazie alla musica rock.

Con un passato ricco di alti e bassi (video in rotazione su Mtv, partecipazione al Roxy Bar, semifinali di X-Factor 2015 capitanati da Skin degli Skunk Anansie e più di recente uno spazio nell’acclamata compilation “Best New Bands” nel noto Classic Rock Magazine inglese, in aggiunta a passaggi radio nazionali britannici su BBC Radio 6), i Dramalove scrivono canzoni dal taglio nettamente rock, sulla scia di moderni hit-maker quali Muse, Royal Blood e Placebo.

L’ultimo singolo della band “La ragazza del dj” è stato presentato live per la prima volta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione delle finali di Sanremo Rock.





Sanremo Rock & Trend Festival si rivolge ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock senza trascurare gli altri generi musicali. Fin da quando è nato, negli anni Ottanta, Sanremo Rock è un punto di riferimento per tantissimi giovani che aspirano a far conoscere la propria musica e ad intraprendere una carriera rock.

Per la Toscana è stato scelto il luogo del rock per eccellenza, quello dell’Hard Rock Cafe di Firenze, inaugurato il 14 giugno del 2011 in Piazza della Repubblica. Luogo ideale per gli amanti della buona musica, dell’ottimo cibo e del divertimento Hard Rock Cafe Firenze da anni sostiene e ospita gruppi emergenti e band locali facendoli esibire dal vivo sul suo palco, in mezzo ad alcuni dei cimeli musicali più preziosi al mondo della collezione di Hard Rock Cafe International.

Grazie a Sanremo Rock, infatti, gli artisti emergenti hanno l’occasione di firmare il loro primo contratto discografico, registrare videoclip professionali, ottenere date live fra cui open act per artisti nazionali e internazionali, aprire un proprio canale Vydo, fare promozione radio e tv.



