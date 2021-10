Venerdi 15 ottobre alle ore 19.00 presentazione de ” ‘A Malaparola ” di Davide Brandi, a cura di Franco Simeri nell’ambito della rassegna letteraria “Libri in Giro” a Torre Annunziata

Condividi

La rassegna letteraria “Libri in giro 2021” organizzata da Edizioni Mea e da Verso Sud, associazione di promozione socioculturale, è al secondo appuntamento nella Città di Torre Annunziata.

In collaborazione con Confcommercio, Pride Vesuvio Rainbow, Catena rosa, Comitato di liberazione dalla camorra e dal malaffare, Slow food e Quelli della curva associazione di Canti e Balli popolari, la rassegna itinerante nata con lo spirito di approfondire, attraverso la letteratura, temi sensibili alla comunità, coinvolgerà tutto il territorio cittadino. Le presentazioni dei libri saranno ospitate in luoghi diversi della Città. Le serate saranno spunto di riflessione, confronto, dibattito e condivisione.

Venerdi 15 ottobre alle ore 19.00 presso il condominio Miramare di via Vittorio Emanuele III 475 sarà presentato ‘A Malaparola di Davide Brandi a cura di Franco Simeri con le illustrazioni di Cinzia Fragasso.

Uno studio accurato delle “maleparole” dall’etimologia, dalla storia e dalla letteratura per dare una giusta collocazione nella lingua napoletana.

Il 22 ottobre ci sarà Maria Bolignano con il suo “Profumo Comico di Donna”, una raccolta di racconti umoristici che narrano un mondo non solo femminile.

Il 29 ottobre si prosegue la rassegna in modo salutare con “Pillole di nutrizione napulitane” della Dott.ssa Silvana Di Martino che nel piano di nutrizione studiato per uomo e donna inserisce lo “sgarro” consentito per appagare anche la mente. Con professionalità e simpatia la Dottoressa guida il lettore al giusto peso forma.

Il 5 novembre con la presentazione di “Sentieri di guerra” di Tonino Scala saranno ricordate attraverso i racconti le storie di vittime della camorra. Un libro intenso che scuoterà coscienze. Un libro che darà emozioni.

Il 12 novembre chiuderà la rassegna “Mungi da me” di Francesco Paolantoni. Un libro non libro che farà ridere e sorridere. Un libro che non si fa solo leggere, ma si fa vedere ed ascoltare.

