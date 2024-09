Vele di Scampia, sgombero immediato di oltre 50 case: le ordinanze

0 minuto di lettura

Sgombero immediato di oltre 50 alloggi comunali delle Vele di Scampia. E' quanto previsto dalle due ordinanze, firmate oggi dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Questo "in relazione alle attuali condizioni d'uso delle rampe di accesso alle unità abitative della Vela Gialla e Rossa", si legge. Lo sgombero delle persone presenti è dovuto a "motivi urgenti e di sicurezza pubblica al fine di scongiurare qualsiasi rischio per la pubblica e privata incolumità" e sarà a cura della Polizia Locale. Da domani ci saranno i servizi sociali a incontrare le famiglie per istruire la pratica così che anche loro potranno accedere al contributo economico di autonoma sistemazione, deciso dal Governo dopo la discussione e le richieste col sindaco e la mediazione con la Prefettura. —[email protected] (Web Info)

