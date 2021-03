Varriale “La coalizione di centrosinistra non pensa a Napoli ma ad equilibri fra potere e partiti”

Condividi

“La coalizione larga del centrosinistra vive su accordi di potere e su mille contraddizioni”. Così Salvatore Varriale dell’Associazione ‘Insieme ci siamo’ in vista delle amministrative di Napoli.

“Il corso di Enrico Letta è – ricorda Varriale- incompatibile con De Luca, De Luca è incompatibile con i grillini. In queste ore la logica della sinistra e’trovare i migliori equilibri fra le stanze dei partiti e non disegnare un futuro per la città”.

“Alle forze realmente civiche e moderate che guardano a sinistra diciamo che è il momentaneo di abbandonare quel campo per animare esperienze nuove e vincenti per la città. È il tempo di parlarle di Napoli e di riconoscersi – conclude l’ex parlamentare – in un progetto civico guidato da una personalità espressione del Mondo civico davvero”.

loading...