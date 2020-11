Variegato menù per un’altra imperdibile puntata di Noi Per Napoli Show

Condividi

Noi Per Napoli Show, su CampaniaFelix.tv, ( canali 210•613•694) preannuncia un’ altra grande, intensa ed esclusiva puntata in preparazione per mercoledì 4 novembre 2020 alle h.21:00, con il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli che incontreranno ed intervisteranno altri personaggi di spessore e di variegata provenienza dal mondo della musica dell’Arte, Cultura, Spettacolo, Attualità e Società: lirica ed il bel canto con il grande M° Armando Ariostini, baritono, in collegamento da Milano, l’ attualità con l’ eccellente giornalista Francesca Ghezzani in collegamento da Brescia, in studio con il noto, esperto e simpaticissimo Rino Cesarano,trentennale giornalista sportivo per il Corriere dello Sport, l’ esilarante attore comico partenopeo Antonio Fiorillo, il bravo ed incantatore Sergio Priante,alias Mago Marvin.

Il gradimento e l’interesse del pubblico cresce di puntata in puntata per questo programma che si qualifica come un appuntamento fisso ed originale per il piacere di scoprire, condividere nuovi ed interessanti contenuti, attraverso la musica,il bel canto lirico, con esibizioni live,contributi video dei due artisti lirici, conduttori ed ideatori del format, che propongono i brani più belli ed immortali dell’opera lirica,dell’operetta e della canzone classica napoletana, presentati come passepartout per accedere agli altri diversi linguaggi della cultura, dell’arte, della società e dell’attualità nei suoi molteplici aspetti, rappresentati ed espressi dai diversi ospiti presenti in studio del panorama partenopeo oppure collegati da ogni parte del mondo!

Per partecipare alla trasmissione,come artisti, musicisti, cantanti, poeti,scrittori, ballerini, attori, pittori,scultori,make-up artist, artigiani di ogni settore dal mondo dello spettacolo a quello della moda, del designer, imprenditori ecc..scrivere a

[email protected] o scrivere su w.app al numero 351 5332617

