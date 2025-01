Vannacci registra marchio ‘Mondo al contrario’, l’8 gennaio meeting a Vietri sul mare

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – La scritta 'IL MONDO AL OIRARTNOC' con quest'ultima parola 'contrario' che si legge da sinistra a destra, il tutto in caratteri maiuscoli su due righe, con accanto un cerchio nero contornato dal colore arancione. E' questo il logo depositato a fine dello scorso novembre dal generale Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega che ha messo in sicurezza il suo 'marchio' di fabbrica, contenente la frase che riporta il titolo del suo best seller, pubblicato nel 2023. La richiesta di registrazione del marchio, visionata dall'AdnKronos, è stata fatta presso l'Euipo, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Il generale ha associato al marchio -che dovrebbe vedere l'approvazione entro marzo- una serie di categorie tra cui 'Abbigliamento', Attrezzature sportive', Gestione di beni; Assistenza finanziaria' e Organizzazione di manifestazioni culturali di comunità' Il nuovo logo di Vannacci è presente nel volantino, diffuso oggi, che dà appuntamento per l'assemblea regionale della Campania del comitato 'Mondo al contrario', convocata per l'8 gennaio a Vietri sul mare, nel Salernitano, dove sarà presente lo stesso generale. —[email protected] (Web Info)

