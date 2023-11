Condividi

Giovedì 16 novembre, il seminario dell’Università LUMSA con sottosegretario Del Mastro e DAP.

Andrea Del Mastro, sottosegretario al Ministero della Giustizia, e Lina Di Domenico vice-capo del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria), parteciperanno al seminario Valutare il sistema penitenziario – Organizzazione, performance e percorsi di riforma, in programma all’Università LUMSA giovedì 16 novembre 2023 (ore 15:30 Aula Teatro, via di porta Castello, 44)

Il seminario, organizzato dal dipartimento GEPLI dell’Università LUMSA e dal Master in Management e Politiche pubbliche della LUMSA Master School, in collaborazione con la rivista scientifica Azienda Pubblica (Gruppo Maggioli), propone un momento di riflessione sullo stato del sistema penitenziario e delle carceri in Italia a partire da una ricerca di carattere economico-aziendale che stanno conducendo il prof. Filippo Giordano, ordinario di Economia aziendale dell’Università LUMSA nonché co-direttore del Master in Management e Politiche pubbliche e dal dott. Walter Rauti dell’Università degli Studi di Milano e componente del Team di ricerca del PNRR Lab di SDA Bocconi School of Management.

Il lavori saranno aperti dai saluti della prof.ssa Paola Spagnolo direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne (GEPLI) dell’Università LUMSA.

Il tavolo di discussione, moderato da Paolo Ricci, professore ordinario di Economia aziendale, Università di Napoli Federico II e componente del comitato editoriale di Azienda Pubblica, vedrà la partecipazione del sottosegretario alla Giustizia, on. Andrea Delmastro e gli interventi di:

Lina Di Domenico, vice-capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia

Sauro Angeletti, direttore generale del Dipartimento Funzione Pubblica attivato presso il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Letizia Caso, professore associato di Psicologia sociale, Università LUMSA

Claudia Clementi, direttore della Casa circondariale Regina Coeli di Roma

Ezio Giacalone, dirigente della Polizia penitenziaria

Giacinto Siciliano, direttore della Casa circondariale San Vittore di Milano

Roberto Zannotti, professore associato di Diritto penale, Università LUMSA.

LA RICERCA

L’analisi economico aziendale delle Istituzioni porta inevitabilmente a focalizzare l’attenzione sulla coerenza tra missione e performance, e quindi sull’adeguatezza dei modelli organizzativi a supporto del fine istituzionale. I dati sul sistema penitenziario italiano segnalano l’incapacità delle carceri italiane di perseguire il fine riabilitativo previsto dall’art. 27 della Costituzione. Al di là dei dettami costituzionali e ai contenuti dell’ordinamento penitenziario è la qualità dei modelli organizzativi adottati e l’adeguatezza delle risorse (infrastrutturali, umane e finanziarie) a fare la differenza in termini di capacità di perseguire la missione istituzionale.

L’obiettivo della ricerca in corso è quello di rimarcare l’importanza per il decisore pubblico di adottare un approccio evidence-based nella valutazione ed elaborazione delle politiche pubbliche nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria. In un ambito di policy così rilevante per la comunità come quello dell’amministrazione della giustizia, la necessità di rendicontare e valutare i risultati raggiunti da politiche, interventi e programmi è di fondamentale importanza. Politiche che si dimostrano inefficaci non solo assorbono inutilmente risorse pubbliche, ma gli impatti negativi ingenerati producono spillovers a livello sistemico che non possono essere trascurati.

Giovedì 16 novembre 2023

Ore 15.30 – 18.00

Università LUMSA – Aula Teatro

Via di Porta Castello 44 – Roma