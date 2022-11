Valle di Maddaloni, la pro Loco ringrazia per la 28° festa della mela nella città dei ponti

Condividi

VALLE DI MADDALONI (Caserta) – Il presidente della Pro Loco “Valle”, di Valle di Maddaloni, con la presente nota agli organi di stampa sente il dovere di fare un ringraziamento indistinto e particolareggiato allo stesso tempo alle istituzioni pubbliche sia amministrative, in particolare al sindaco dott. Francesco Buzzo e al tecnico comunale Antonio Del Monaco, che della sicurezza (in particolare il comando Carabinieri in particolare nelle persone dei M.lli Eduardo Buonocore e Espedito D’Addio e la protezione civile in particolare nella persona di Eugenio Farina), ai sodalizi sia del supporto che delle arti e del sociale, agli sponsor e alle magnifiche guide scolastiche sempre presenti, grazie alla collaborazione della DS che si ringrazia, alle iniziative della Pro Loco ma anche di altre organizzazioni per la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità.

Il presidente Domenico Mauro, con questo ringraziamento, esteso a tutti e che non scende nel particolare sia per averlo fatto con precedenti informative stampa sia per evitare di cadere nell’errore di dimenticare la più piccola ma pur sempre preziosa collaborazione.

In questa nota agli organi di informazione il ringraziamento è rivolto a coloro i quali fino ad oggi hanno lavorato in ombra senza mai apparire se non nella risoluzione dei problemi operativi e nel rendere la tre giorni della Festa della Mela 2022 memorabile. Il Presidente Mauro sul profilo social https://www.facebook.com/prolocovalledimaddaloni/ con post dedicati ha inteso ringraziare nel dettaglio tutti quanti hanno collaborato alla riuscita della Festa della Mela.

Da qui il ringraziamento a tutto il gruppo della Pro Loco, dei volontari e del direttivo. Dai giovanissimi Raffaele Sacco e Alessia Lia a Sandro Sacco (vicepresidente), Grazia Bergantino, Elpidio Di Caprio, Aldo Ciccarelli, Mimmo Farina, Leonardo De Lise, Antonio Posillipo, Antonella Renzi, Giulio Di Lorenzo.

