Valeria Marini il video ufficiale “BOOM”

“Esperienza Stellare! L’energia e la forza che si respiravano durante le riprese sono state in piena sintonia con il significato di BOOM e ci hanno regalato la carica giusta per un’esperienza unica” queste le prime parole di Valeria Marini, entusiasta di questo nuovo progetto

Il videoclip di “Boom” (per l’etichetta discografica Joseba Publishing), in poche ore ha già avuto un incredibile riscontro mediatico.

Abbiamo tutti una gran voglia di rinascita e Valeria Marini ha deciso di regalarci un’estate stellare con il videoclip del nuovo singolo estivo “Boom”, ad alta carica di energia, dedicata alle donne stellari!

Le scenografie di Cinecittà World, i colori estivi del Ritual Sunset Lover, unite ad uno scorcio di Fontana di Trevi affollata dai fan di Valeria, rendono le immagini molto suggestive ed il tutto è accompagnato dalle ritmate coreografie di Dario Lupinacci, studiate per essere replicate dagli ascoltatori e ballate sulle note del nuovo singolo!

Prodotto da Gianni Testa, scritto da Giacomo Eva e Valeria Marini e pubblicato dalla Joseba Publishing, il brano è pronto per diventare il nuovo tormentone estivo dell’estate 2020, adatto a chi prende la vita con leggerezza ed energia, pur essendo portatore di un messaggio importante a tutela delle donne vittime di violenza in collaborazione con l’associazione “Senza Veli sulla Lingua”.

Il videoclip è stato diretto da Valerio Matteu, con la partecipazione del noto Hair Stylist Federico Fashion Style.

