Valeria Cavalli, in tv nella fiction ” I Topi” su Rai3

Ma è davvero un momento d’oro per Valeria, che sarà anche su Canale 5 prossimamente nella fiction francese L’Ora della verità con Caterina Murino. La serie ha avuto un successo strepitoso in Francia, col titolo originale Le temps est assassin , ed è stata presentata all’ultimo Festival della Tv di Montecarlo con gran parte del cast presente tra cui la Cavalli.

L’attrice è nota per pellicole come Via Montenapoleone dei Vanzina, La Terza madre di Dario Argento, L’ultimo Pulcinella di Scaparro, Sole a Catinelle, Streghe verso Nord di Veronesi, in Francia ha lavorato anche con Chabrol , e poi ha preso parte a tante fiction popolari e di successo come La freccia nera, Zodiaco, e Coco Chanel tra le tante.