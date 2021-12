Valentina Della Vedova “Quasi come in paradiso”

Condividi

È disponibile negli store digitali “Quasi come in Paradiso” (Independently Published), il nuovo romanzo di Valentina Della Vedova, un viaggio nel viaggio per scoprire o ri-scoprire se stessi affrontando i demoni che ci inchiodano nel passato. Un viaggio alla scoperta di nuovi luoghi, città elettrizzanti in compagnia di amici divertenti e speciali.

«Questo libro racconta un viaggio vero e proprio che Vanessa decide di organizzare con tre suoi carissimi amici alla scoperta degli Stati Uniti. Si parte da Milano per arrivare a San Diego da cui la comitiva partirà alla scoperta di luoghi magici come il Grand Canyon, spiagge da sogno come Malibu, Venice Beach, una città elettrizzante come Las Vegas. – racconta l’autrice – Chi lo legge può sognare ad occhi aperti di essere in questi luoghi, può divertirsi nel leggere le diverse situazioni, divertenti ed imbarazzanti che accadono alla protagonista».

A proposito della protagonista, la scrittrice commenta: «Vanessa è una donna sicura di se, è una bella donna, è intelligente, di successo, lavora nella ditta di famiglia nel campo del marketing e delle pubbliche relazioni con grandi ditte, riviste di moda, è innamorata del suo lavoro e lo svolge dando il meglio di sé. Ha una vita mondana molto ricca tra feste, cene, presentazioni è spesso a contatto con tantissime persone, ha molti amici che le vogliono bene ed ha una casa molto bella in si rilassa e dove organizza cene con i suoi amici più intimi. È una donna che ha molti interessi: ama viaggiare, conoscere luoghi e culture diversi dalla sua, le piace l’arte, visitare musei, andare al cinema, a teatro. Adora fare sport e soprattutto stare a contatto con la natura per rigenerarsi ed osservarne la magnificenza».

Il messaggio che Valentina Della Vedova vuole lanciare ai lettori è quello di essere in armonia con se stessi, scegliendo ogni giorno di vivere con serenità e leggerezza. Far risplendere il cuore. Utilizzare al meglio la mente. Imparare a seguire il flusso di energia. Agire seguendo l’armonia tra mente, cuore, corpo e anima espandendo la propria energia.

Sinossi

Vanessa è arrivata ad un punto della sua vita in cui, lavorativamente parlando, ha raggiunto il successo, come pubblicitaria nella società di famiglia, lavora con nomi illustri della moda, dell’industria e diverse riviste.

La sua vita è ricca di feste, presentazioni, cene, eventi, amici…

Che cosa ha portato, dunque, Vanessa a prendersi un mese di vacanza, staccare da tutto e partire per un viaggio negli Stati Uniti con alcuni tra i suoi amici più intimi?

Si è forse stancata di tutto ciò ed è alla ricerca di un po’ di avventura, scoprire nuovi luoghi, visitare nuove città o forse c’è qualcosa che le manca e che potrebbe trovare in questo viaggio?

Un viaggio nel viaggio per scoprire un nuovo lato di se stessi o magari semplicemente ri-scoprire chi siamo veramente. Vanessa sono io, Vanessa puoi essere tu.

Un percorso alla scoperta di nuovi affascinanti luoghi e città elettrizzanti. Affrontare finalmente i demoni che ti bloccano, che ti tengono ancorato al tuo passato, che ti fanno paura… È iniziando il viaggio alla conquista di te stesso che potrai svelare un vero tesoro, spetta soltanto a te riconoscere quale.

L’autrice

Valentina Della Vedova imprenditrice, scrittrice e trainer di equilibrio. Dopo la laurea in Economia e Commercio Internazionale mi sono inserita nel team dell’azienda di famiglia nel settore edile.

La sua prima vera occupazione è stata nel settore immobiliare, dove si occupava oltre alla cura del cliente prima e dopo l’acquisto anche di tutto quello che riguardava la parte dell’immagine dell’azienda nonché di un giornalino per una squadra di calcio amatoriale.

Dopo un’esperienza di cinque anni nel settore immobiliare e un viaggio di 7 mesi negli Stati Uniti, che ha segnato la prima tappa della sua svolta formativa e culturale, ha iniziato a lavorare a fianco del padre per migliorare e implementare l’azienda, seguendo di persona i diversi lavori sia in ambito privato che pubblico, affinando le tecniche di comunicazione, di leadership e di rapporto con il cliente.

Oggi è imprenditrice nel settore delle piastrelle. Ha iniziato un percorso di crescita personale (ancora in atto), che le sta permettendo di attingere e di dare voce al suo potenziale nei diversi ambiti della mia vita.

Ha seguito e segue tuttora corsi di mental coach con i migliori formatori a livello italiano e internazionale.

In questo processo continuo di maturazione ed evoluzione, ha perfezionato il suo ruolo di Balance Trainer.

Il suo scopo è aiutare le persone ad affrontare la vita al meglio e raggiungere i loro obiettivi nell’ambito personale e professionale attraverso un metodo che ti guida verso il tuo livello di “armonia-equilibrio interiore” lungo il tuo “flow” (flusso) di energia.

Fb: https://www.facebook.com/Valentina-Della-Vedova-104493194626702