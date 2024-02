Condividi

(Adnkronos) – Un incendio di grandi proporzioni è divampato in un edificio di 14 piani a Valencia, in Spagna, propagandosi poi anche in uno stabile accanto. Almeno 13 le persone rimaste ferite secondo il bilancio fornito dal vice direttore delle Emergenze della Generalitat Valenciana. Tra queste ci sono sei vigili del fuoco e un bambino. Ancora non è stata fornita nessuna notizia su eventuali vittime o dispersi, si legge sul sito de El Mundo. Nell'edificio di 14 piani risiedevano 138 persone. Le squadre di soccorso, dopo più di un'ora di lotta contro le fiamme, sono riuscite a mettere in salvo le persone intrappolate, due delle quali si erano rifugiate su un balcone al sesto piano. Secondo quanto riporta El Mundo, i vigili del fuoco hanno usato una gru. Altre persone sono invece saltate sopra un telo steso dai pompieri. Intanto, è già stato montato un ospedale da campo nei pressi dell'edificio in fiamme per dare immediato soccorso ai feriti. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio si è sviluppato al quinto piano e poi si è propagato a tutto l'edificio ed sta interessando anche un edificio adiacente. —internazionale/[email protected] (Web Info)