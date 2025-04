Valencia, congresso PPE. Antonio Tajani rieletto Vicepresidente

3 minuto di lettura

Al Congresso del PPE di Valencia, Antonio Tajani è stato riconfermato vice Presidente con un risultato eccellente , risultando secondo per numero di voti conseguiti.

“Orgoglioso di essere stato rieletto Vicepresidente del Partito Popolare Europeo. Grazie per la fiducia e il grande sostegno. Grazie ai delegati e a tutta la famiglia di Forza Italia che è sempre al mio fianco!”

Antonio Tajani , segretario Forza Italia e ministro degli esteri

“Le mie più sentite congratulazioni a Manfred Weber per la sua conferma alla Presidenza del Partito Popolare Europeo. Un riconoscimento meritato per la sua leadership solida e lungimirante, che ha saputo tenere unita e forte la famiglia popolare europea in un momento cruciale per il futuro dell’Europa.

Un plauso particolare anche al nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, tra i più votati degli eletti alla vicepresidenza del PPE: un risultato che testimonia la stima e il prestigio internazionale che Forza Italia e Antonio Tajani continuano a riscuotere all’interno del partito europeo.

Complimenti, infine, all’amica Dolors Montserrat, nuova segretaria generale del PPE. Con la sua competenza e il suo entusiasmo, sarà certamente in grado di rafforzare ulteriormente il lavoro del partito in vista delle sfide che ci attendono.

Questi risultati confermano il ruolo centrale del Partito Popolare Europeo nella costruzione di un’Europa più forte, democratica e vicina ai cittadini, e la rilevanza della delegazione italiana nel guidare questo percorso.”

Letizia Moratti , europarlamentare Forza Italia

“Congratulazioni ad Antonio Tajani rieletto con una votazione trionfale Vicepresidente del PPE. Un leader capace, serio e punto di riferimento prezioso per tutti noi.

Continuiamo a lavorare insieme per il futuro delle generazioni europee con Forza Italia ed il Partito Popolare Europeo”. Alberto Cirio , presidente regione Piemonte

“Grande riconferma di Antonio Tajani come vice presidente del Partito popolare europeo.

Un risultato che consolida il ruolo che ricopre all’interno del PPE fin dal 2002, e che premia il suo impegno in Europa da Commissario europeo, da presidente del Parlamento europeo e oggi da ministro degli Esteri italiano. Auguri e buon lavoro per questo rinnovato impegno nel Ppe.”

Marilde Siracusano , sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento

“Congratulazioni ad Antonio Tajani, rieletto Vicepresidente del EPP Group in the European Parliament con un risultato straordinario: secondo più votato tra i dieci eletti. La sua autorevolezza, la sua esperienza e la sua visione europeista sono un patrimonio fondamentale per l’Italia e per Forza Italia .

Avanti con ancora più determinazione, sotto la guida del nostro Segretario nazionale, per costruire un’Europa più forte, più giusta, più vicina ai cittadini”.

Sen. Franco Silvestro, Forza Italia

“Ad Antonio Tajani, rieletto alla vicepresidenza del Ppe, giungano le congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro da parte mia e di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia. La sua riconferma con ampio consenso – è il secondo più votato – è certamente motivo di grande orgoglio per l’uomo e per il politico competente, autorevole e coerente con i valori europeisti, cristiani e liberali che hanno sempre contraddistinto il suo operato all’interno delle istituzioni. La sua importante affermazione è fonte di soddisfazione anche per Forza Italia che, all’interno della famiglia europea, assume un ruolo se possibile ancor più determinante, e per l’Italia tutta, in un momento tanto complesso per l’Europa e per il mondo.”

On. Catia Polidori , Forza Italia

